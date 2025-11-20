Ουκρανία: Βίντεο με Ρώσους να κάνουν «περίπατο» στο Ποκρόβσκ - Διαψεύδει το Κίεβο

Βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα (20/11) το ρωσικό ΥΠΑΜ δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κινούνται ελεύθερα μέσα από ερείπια στο νότιο τμήμα του Ποκρόβσκ στην Ουκρανία, περιπολώντας έρημους δρόμους.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ για πάνω από έναν χρόνο, επιχειρώντας με έσχατη επιχείρηση να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού. Οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν πλέον την πόλη υπό ρωσικό έλεγχο και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στη γειτονική Μίρνοχραντ.

Οι ουκρανικοί χάρτες από την άλλη δείχνουν το Ποκρόβσκ ως γκρίζα ζώνη, εκτός ελέγχου και από τις δύο πλευρές, και τη Μίρνοχραντ όχι πλήρως περικυκλωμένη.

Russian forces walking around Pokrovsk.



Note the heavy fog still present as well as very little auditable fighting in the city. pic.twitter.com/n8sIe3nZRu — ayden (@squatsons) November 20, 2025

Ουκρανία: Η μάχη των εντυπώσεων

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που τα ρωσικά ΜΜΕ έχουν αποκαλέσει «η πύλη προς το Ντονέτσκ», θα της έδινε μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή του Ντονέτσκ — το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Στο βίντεο, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει ότι έχει τραβηχτεί στο νότιο Ποκρόβσκ, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να περπατούν ανενόχλητοι κατά μήκος των άδειων δρόμων, με έναν να σπρώχνει ένα φορείο με ρόδες. Τα πλάνα δεν δείχνουν να δέχονται οποιαδήποτε επίθεση.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δίνουν στοιχεία για τις απώλειες στον πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι 1,2 εκατομμύρια άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής, καθιστώντας τον πόλεμο τον πιο θανατηφόρο στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.