Ουκρανία: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις

Η ρωσική μαζική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία έχει προκαλέσει προς το παρόν διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες σε όλη τη χώρα, όπως έδειξαν οι υπολογισμοί του πρακτορείου Reuters που βασίζονται σε στοιχεία των τοπικών αρχών.
Τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα το Κιέβου έχουν πληγεί, ανέφερε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία DTEK, ανακοινώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε, κατά το ΑΜΠΕ.
