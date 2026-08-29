Ουκρανία: Η Ρωσία ετοιμάζει νέα χερσαία επίθεση στο Κίεβο - Φόβοι για κλιμάκωση

Η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών της ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά ουκρανικών πόλεων.

Ο Πάβλο Πάλισα, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν επιθέσεις εναντίον των δύο πόλεων, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει λάβει και επαληθεύσει η Ουκρανία.

Ο Πάλισα τόνισε κατά το Politico, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να «αποτρέψει τη δημιουργία των συνθηκών που θα επέτρεπαν στους Ρώσους να εξαπολύσουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».

Φωτιά στο Κίεβο μετά από Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκες | AP

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν χερσαία επίθεση εναντίον του Κιέβου στην αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022. Η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί εν μέρει από τη γειτονική Λευκορωσία, όμως τελικά οι ρωσικές δυνάμεις απωθήθηκαν από τον ουκρανικό στρατό.

Οι δηλώσεις του Πάλισα έγιναν λίγο μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία δοκιμάζει την ικανότητά της να κινητοποιήσει επιπλέον στρατεύματα. Το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χάνει πλέον περισσότερους στρατιώτες από όσους καταφέρνει να στρατολογεί, ενώ η αυξανόμενη έξοδος Ρώσων από τη χώρα αντανακλά τους εντεινόμενους φόβους ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα επιστράτευση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε το Σάββατο ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά». Έκανε τη δήλωση αυτή μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες μετά την απρόσμενη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, όπου προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με την Αμερική και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεροπορική υποστήριξη, δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί και πρέπει, ως Πολωνία και ως ΝΑΤΟ, να είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια».

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο με «σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις από drones με κινητήρες τζετ», δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ξεχωριστό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ της Παρασκευής, παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία χρειάζεται να «επιταχύνει σημαντικά» την παραγωγή αναχαιτιστικών συστημάτων ικανών να καταρρίπτουν τα drones Shahed ιρανικού σχεδιασμού.