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Ουκρανία: Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο – Δύο γυναίκες νεκρές και πολλοί τραυματίες

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων.

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Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο | EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT
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Δυο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών, γνωστοποίησαν οι αρχές.

«Δυστυχώς, δυο γυναίκες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram στις 01:19 η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, προτού συμπληρώσει ότι «ως τις 01:40, ο αριθμός των τραυματιών είχε αυξηθεί σε 12 ανθρώπους».

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Οι αρχές των δυο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων.

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