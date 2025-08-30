Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του Παρούμπι - Κηρύχθηκε επιχείρηση «Σειρήνα» στη Λβιβ

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας του Αντρίι Παρούμπι, πρώην Προέδρου της Βουλής στην Ουκρανία δόθηκε στη δημοσιότητα. Το βίντεο δείχνει τον δράστη να παρακολουθεί τον βουλευτή, στη συνέχεια να τον ακολουθεί, να ανοίγει πυρ και να εγκαταλείπει γρήγορα το σημείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει ανακοινωθεί στο Λβιβ μια ειδική επιχείρηση «Σειρήνα». Υπό την καθοδήγηση της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Λβιβ, έχει ξεκινήσει προδικαστική έρευνα για την εκ προμελέτης δολοφονία του πρώην Προέδρου του Βερχόβνα Ράντα.

Νωρίτερα σήμερα (30/8) η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Des images montrent un tueur ouvrant le feu avec un pistolet en direction d'Andriy Parubiy ; au moment du meurtre, la victime est cachée des caméras de surveillance par des arbres, mais le tireur avec un sac Glovo est bien visible.🤬 https://t.co/Uxy1Efotxv pic.twitter.com/lRcMKtBLcD — Bounty (@JoelTarnawski) August 30, 2025

Ουκρανία: «Φρικτός φόνος» έγραψε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X:

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, και ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κράβτσενκο μόλις ανακοίνωσαν τις πρώτες γνωστές συνθήκες της φρικτής δολοφονίας στο Λβιβ. Ο Αντρίι Παρούμπι σκοτώθηκε.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και μέσα έχουν εμπλακεί στην έρευνα και την αναζήτηση του δολοφόνου.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025