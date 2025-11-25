Ουκρανία: «Μαζική επίθεση» της Ρωσίας με στόχο υποδομές ενέργειες

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την κήρυξη συναγερμού ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια για αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την κήρυξη συναγερμού για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε επίσης σε κίνδυνο πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασναντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.