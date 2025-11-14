Ουκρανία: Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Στα καταφύγια οι πολίτες

Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» επίθεση της Ρωσίας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, απαιτώντας από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», με τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Υπενθυμίζεται πως χθες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα ρωσικής επιδρομής κοντά στο χωριό Μποχουσλάβκα, στην κοινότητα Μπορίβσκα, στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεχ Σινεγκούμποφ.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε αμάχους στην κοινότητα Μπορίβσκα. Ως αποτέλεσμα ρωσικής επιδρομής κοντά στο χωριό Μπογκουσλάβκα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ολ. Σινεγκούμποφ στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram.

Η περιφέρεια του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία, υφίσταται καθημερινά αυτόν τον μήνα μπαράζ ρωσικών επιδρομών με πολλά θύματα από τον άμαχο πληθυσμό και εκτεταμένες ζημιές στις ήδη ταλαιπωρημένες υποδομές από τα 3,5 χρόνια πολέμου και τη σύντομη ρωσική κατοχή το 2022.