Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν τη 1 το ξημέρωμα της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός (σσ: η Ρωσία) επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπεσαν σε ανοιχτό χώρο σε ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά οχήματα.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τίμουρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι δύο χώροι αποθήκευσης επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή Χολοσιίβσκι, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.