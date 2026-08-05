Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο – Νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.
Είχε προηγηθεί συναγερμός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο διαβεβαίωσε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα, προσθέτοντας πως «το Κίεβο και η περιφέρειά του υφίστανται επίθεση» με βαλλιστικούς πυραύλους. Ανέφερε κατόπιν πως χτυπήθηκε τουλάχιστον ένα κτίριο, που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, σε συνοικία της πόλης.
Η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «κίνδυνο που παραμένει υψηλός», παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
Η Ουκρανία και η Ρωσία ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.
Ο ουκρανικός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού. Από την άλλη, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.
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