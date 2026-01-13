Ουκρανία: Νέα επίθεση στο Ταγκανρόγκ της Ρωσίας - Πλήγματα σε εργοστάσιο και μονάδα αερίου

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν αεροπορική επιδρομή από την Ουκρανία στην Ταγκανρόγκ, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ (νότια), μέσω Telegram, νωρίς το πρωί.
«Οι λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο στο πεδίο τελούν υπό διευκρίνιση», ανέφερε αρχικά, προτού κάνει λόγο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα για ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, πολυκατοικίες, το δίκτυο μεταφοράς αερίου και αυτοκίνητα.
Ωστόσο κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα. Αναφέρθηκε ακόμα σε επτά καταρρίψεις ουκρανικών drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
