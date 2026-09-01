Ουκρανία: Νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την κήρυξη από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας συναγερμού ενόψει επίθεσης της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Έκαναν λόγο για περίπου δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις και λάμψεις στους αιθέρες της πόλης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε λίγο νωρίτερα μέσω Telegram ότι υπάρχει «απειλή χρήσης βαλλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του» κι απαίτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγια ωσότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού που κήρυξε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που επιτάθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.