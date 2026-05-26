Ουκρανία: Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας σε Οδησσό και Ντονέτσκ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στην ανατολική και δυτική Ουκρανία.

Καμμένο όχημα μετά τη ρωσική επίθεση | @UKRINFORM
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι αργά το βράδυ χθες Δευτέρα.

Στην Οδησσό, υποδομή καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας λίγο αργότερα ότι ο ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην επιδρομή υπέκυψε.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Κραματόρσκ χθες βράδυ όταν βόμβες «ολίσθησης» - εφοδιασμένες με πτερύγια, που επιτρέπουν σε βομβαρδιστικά να κάνουν ρίψεις από μεγαλύτερες αποστάσεις - έπληξαν την πόλη, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 8χρονο παιδί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις επιδρομές της Ρωσίας στην πόλη χθες.

