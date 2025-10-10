Ουκρανία: Νύχτα – εφιάλτης με μαζικά πλήγματα της Ρωσίας – Νεκρό 7χρονο αγοράκι

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».

«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ. «Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Την ίδια ώρα, το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων τα οποία είχαν στο στόχαστρο ειδικά το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε παράλληλα πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Τέλος, ένα 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

«Τραγική είδηση, αγοράκι 7 ετών που τραυματίστηκε σε νυχτερινή ρωσική επίθεση διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό στο νοσοκομείο», ανέφερε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για τρεις τραυματίες.