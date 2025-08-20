Μενού

Ουκρανία: Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ενημέρωσε τον Ερντογάν για τα όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον

Ο Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τον πρόεδρο της Τουρκίας για τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Reader symbol
Newsroom
Ερντογάν - ΝΑΤΟ
Ο Ταγίπ Ερντογάν σε Σύνοδο του ΝΑΤΟ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/RAMON VAN FLYMEN
  • Α-
  • Α+

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ηγέτες της ΕΕ. Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι κ.κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά» και αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ