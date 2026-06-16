Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Χθες (Κυριακή), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Χ.
«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
Ο Ζελένσκι είχε προτείνει στο παρελθόν ένα τετ-α-τετ με τον Πούτιν, αλλά το Κρεμλίνο εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εάν η συνάντηση οριστεί στη Μόσχα, κάτι που ο πρόεδρος της Ουκρανίας απορρίπτει.
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