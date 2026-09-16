Ουκρανία: Ο Ζελένσκι σχεδιάζει «δύσκολα και αντιδημοφιλή» οικονομικά μέτρα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδιάζει «δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια «τρύπα» 23 δισεκ. ευρώ σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για επτά νομοσχέδια - το περιεχόμενο των οποίων δεν διευκρίνισε - που «κάθε ένα είναι απαραίτητο» για τη μείωση του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό.

«Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτά είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η Ουκρανία βασίζεται εν πολλοίς στην οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους της στη Δύση προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο απέναντι στους ρώσους εισβολείς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας μια «τρύπα» 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει καίρια πλήγματα στους τομείς της μεταλλουργίας και των αγροτικών εξαγωγών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία.

Σύμφωνα με την Ροξολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει στην Ουκρανία 190 εκατομμύρια δολάρια (165 εκατ. ευρώ) και η χώρα δεν μπορεί να καλύψει μόνη της αυτό το κόστος.

Τον Αύγουστο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τονίσει στους ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται «περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα».

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν συμφωνήσει τότε να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ουκρανία έχει λάβει πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές χώρες και 115 δισεκατομμύρια ευρώ από τις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να λάβει άλλα 160 δισεκατομμύρια ευρώ στο μέλλον, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου.