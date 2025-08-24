Ουκρανία: Οι ηγέτες που ευχήθηκαν στον Ζελένσκι για την 34η επέτειο ανεξαρτησίας

Με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στήριξης προς τον ουκρανικό λαό, τονίζοντας την πίστη των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον της χώρας ως ανεξάρτητου κράτους.

Η επιστολή Τραμπ κοινοποιήθηκε από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, συνοδευόμενη από δικό του μήνυμα:

«Η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει».

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Σι Τζινπίνγκ: «Παραδοσιακή φιλία και αμοιβαίος σεβασμός»

Ο Πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο διμερής διάλογος με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «παραδοσιακή φιλία» και «αμοιβαίο σεβασμό».

Ερντογάν: «Η στρατηγική μας συνεργασία είναι θεμέλιο ειρήνης»

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε θερμό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κφράζοντας «τις πιο εγκάρδιες ευχές» εκ μέρους του τουρκικού λαού.

Στην επιστολή του, τόνισε ότι η στρατηγική συνεργασία Τουρκίας–Ουκρανίας «αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης και σταθερότητας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο».

I deeply appreciate President of Türkiye @RTErdogan's wise and cordial words on the eve of Ukraine's independence day. Dear President, I completely agree with you that the Turkish-Ukrainian strategic partnership is crucial for our nations and also for regional and global… pic.twitter.com/DuL7Kfcs4a — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025



Πάπας Λέων ΙΔ΄: Προσευχή για ειρήνη

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αφιέρωσε την ημέρα σε προσευχή και νηστεία για την Ουκρανία, ζητώντας «να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο».

I am sincerely grateful to His Holiness for his thoughtful words, prayer, and attention to the people of Ukraine amid devastating war. All of our hopes and efforts are for our nation to achieve the long-awaited peace. For good, truth, and justice to prevail. We appreciate… pic.twitter.com/QeO2u43jiY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Ευρωπαϊκές φωνές στήριξης

Ο Πρόεδρος της Εσθονίας, Αλαρ Κάρις, χαρακτήρισε την ουκρανική αντίσταση «πηγή ελπίδας για όλο τον κόσμο».

Dear Ukrainian friends, your determination to be free, & your courage to stand up for your freedom, gives hope far beyond your borders. We honour your strenght & bravery. Estonia stands with you. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & 🇺🇦 on Independence Day! #СлаваУкраїні pic.twitter.com/LBiAtGeGxk — Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2025

Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ τίμησε την καθημερινή αντίσταση των πολιτών.

Today is Ukraine’s Independence Day. After more than three years since the full-scale invasion, eleven years of war, the Ukrainian people know the value of that independence.



Not only at the front, but also in the neighbourhoods, villages and towns where ordinary people refuse… pic.twitter.com/eap2dUKH0h — Dick Schoof (@MinPres) August 24, 2025

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, τόνισε ότι «η ουκρανική γενναιότητα προστατεύει και τη δική μας ελευθερία».

Today, more than ever, Moldova stands with Ukraine. Your courage safeguards our freedom too.

⁰Moldova will spare no effort to remain a strong and reliable neighbour — defending sovereignty, advancing on the European path, and working for peace.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/4irJK2hPEF — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2025

Ενίσχυση στρατιωτικής πίεσης από την Ουκρανία

Την ίδια ημέρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, UAV προκάλεσε ζημιές σε μετασχηματιστή και μείωση της παραγωγής κατά 50% στον αντιδραστήρα 3

Παράλληλα, στον τερματικό σταθμό καυσίμων Ουστ-Λούγκα, πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με τις αρχές να αναφέρουν προσωρινή διακοπή λειτουργίας.

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν είναι θύμα – είναι μαχήτρια»

Στο επίσημο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι τόνισε πως η χώρα του «δεν ικετεύει, αλλά προσφέρει», επιμένοντας στην ανάγκη για «δίκαιη ειρήνη» και διαπραγματεύσεις που θα διασφαλίσουν την κυριαρχία της Ουκρανίας. «Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

