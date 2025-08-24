Ουκρανία: Οι ηγέτες που ευχήθηκαν στον Ζελένσκι για την 34η επέτειο ανεξαρτησίας

Με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε επιστολή στήριξης προς τον ουκρανικό λαό, τονίζοντας την πίστη των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον της χώρας ως ανεξάρτητου κράτους.
Η επιστολή Τραμπ κοινοποιήθηκε από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, συνοδευόμενη από δικό του μήνυμα:
«Η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει πλήρως, αλλά σίγουρα δεν θα χάσει».
Διαβάστε ακόμα: Βασιλιάς Κάρολος: Μήνυμα υποστήριξης στο Κίεβο με αφορμή την ουκρανική Ημέρα Ανεξαρτησίας
Σι Τζινπίνγκ: «Παραδοσιακή φιλία και αμοιβαίος σεβασμός»
Ο Πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο διμερής διάλογος με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «παραδοσιακή φιλία» και «αμοιβαίο σεβασμό».
Ερντογάν: «Η στρατηγική μας συνεργασία είναι θεμέλιο ειρήνης»
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε θερμό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κφράζοντας «τις πιο εγκάρδιες ευχές» εκ μέρους του τουρκικού λαού.
Στην επιστολή του, τόνισε ότι η στρατηγική συνεργασία Τουρκίας–Ουκρανίας «αποτελεί θεμέλιο εμπιστοσύνης και σταθερότητας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο».
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Προσευχή για ειρήνη
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αφιέρωσε την ημέρα σε προσευχή και νηστεία για την Ουκρανία, ζητώντας «να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο».
Ευρωπαϊκές φωνές στήριξης
Ο Πρόεδρος της Εσθονίας, Αλαρ Κάρις, χαρακτήρισε την ουκρανική αντίσταση «πηγή ελπίδας για όλο τον κόσμο».
Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ τίμησε την καθημερινή αντίσταση των πολιτών.
Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, τόνισε ότι «η ουκρανική γενναιότητα προστατεύει και τη δική μας ελευθερία».
Ενίσχυση στρατιωτικής πίεσης από την Ουκρανία
Την ίδια ημέρα, η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, UAV προκάλεσε ζημιές σε μετασχηματιστή και μείωση της παραγωγής κατά 50% στον αντιδραστήρα 3
Παράλληλα, στον τερματικό σταθμό καυσίμων Ουστ-Λούγκα, πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με τις αρχές να αναφέρουν προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν είναι θύμα – είναι μαχήτρια»
Στο επίσημο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι τόνισε πως η χώρα του «δεν ικετεύει, αλλά προσφέρει», επιμένοντας στην ανάγκη για «δίκαιη ειρήνη» και διαπραγματεύσεις που θα διασφαλίσουν την κυριαρχία της Ουκρανίας. «Το μέλλον μας θα αποφασιστεί μόνο από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.