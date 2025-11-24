Ουκρανία: Πιθανή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά την «επικαιροποίηση» του σχεδίου ειρήνης

Με ανοιχτό το ερώτημα αν το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να υπογράψει το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων μέχρι την αργία των Ευχαριστιών την Πέμπτη, αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου στην Ουάσινγκτον ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Αυτό, καθώς οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται στη Γενεύη οδηγούν σε μια «επικαιροποιημένη και εξειδικευμένη» εκδοχή του ειρηνευτικού πλαισίου.

Αν και παραδέχεται ότι το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει υποστεί τροποποιήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από τη Γενεύη τόνισε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στην επεξεργασία του σχεδίου, αν και «παραμένουν εκκρεμή κάποια ζητήματα».

Κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πριν υποβληθεί στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα υπό διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με το Reuters, oι αναφορές για τη συνάντηση προέκυψαν λίγες ώρες μετά από δημόσια καταγγελία του Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ζελένσκι για «μηδενική ευγνωμοσύνη» και επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. «Η “ηγεσία” της Ουκρανίας δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με την απόφαση του να βάλει τη λέξη «ηγεσία» σε εισαγωγικά να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι αντέτεινε ότι είναι ευγνώμον και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι η ομάδα του Προέδρου Τραμπ ακούει τις ανησυχίες του Κιέβου».

Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους

Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή αντιπρόταση αποκλείει ουσιαστικά τη δυνατότητα παραχώρησης εδαφών, ζητώντας από το Κίεβο να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το Reuters.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έχουν δει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο επεξεργάστηκαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Απευθυνόμενος στο έθνος την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε να ρισκάρει να χάσει έναν βασικό εταίρο, όπως οι ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας».