Ουκρανία: Σαρωτικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Το Κίεβο υφίσταται τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

This is people of Kyiv tonight coming to metro with kids and animals bringing yoga mats and mattresses preparing to sleep here to hide from Russian drones and missiles attacking the city . Already 7 missiles attacked the city, and more missiles and drones continue to come pic.twitter.com/xe3HDMcsXE — Margo Gontar 🔱 (@MargoGontar) May 14, 2026

Έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Χθες Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kyiv. Another strike on a residential high-rise…



Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.