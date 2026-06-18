Ουκρανία: Σε εξέλιξη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Επίθεση με πυραύλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Έπειτα από συναγερμό για αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας, οι δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν τον ήχο του κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δυο εκρήξεις, ενώ είδαν κόσμο να τρέχει για να φτάσει σε καταφύγια και τις αρχές της πόλης να τους καλούν να παραμείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ακολούθησαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ κάτοικοι της πόλης εγκατέλειψαν τα σημεία όπου βρίσκονταν και κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια αναζητώντας ασφάλεια.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που επλήγησαν ούτε υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τυχόν θύματα ή ζημιές.



Οι αρχές της Ουκρανίας δεν έχουν εκδώσει ακόμη νεότερη ενημέρωση για την έκταση της επίθεσης, ενώ η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει ρευστή.