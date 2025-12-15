Ουκρανία σε σταυροδρόμι: Πάγωμα μετώπου, πιέσεις Τραμπ και «διπλωματικά παζάρια»

Η εβδομάδα είναι κρίσιμη για την Ευρώπη, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ θα εξετάσει τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού «σκιώδους» στόλου πετρελαιοφόρων. Η γερμανική κυβέρνηση, σε κοινή δήλωση, χαιρέτισε τη «σημαντική πρόοδο» των αμερικανικών προσπαθειών για ειρήνη, αν και οι ουσιαστικές διαφορές παραμένουν.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι: ανάμεσα στην ανάγκη για ειρήνη και στις πιέσεις για παραχωρήσεις που η κοινωνία απορρίπτει.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι αμερικανικές εγγυήσεις μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα με τη Ρωσία και να ανοίξουν τον δρόμο για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός.

Δημοσκοπήσεις και κοινωνικό κλίμα

H νέα έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου δείχνει ότι 72% των Ουκρανών θα αποδέχονταν πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου, εφόσον συνοδευόταν από σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας και χωρίς επίσημη αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών ως ρωσικών.

Ωστόσο, 75% απορρίπτει σχέδιο που θα περιόριζε τον ουκρανικό στρατό ή θα προέβλεπε νέες εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις.

Παράλληλα, το 63% δηλώνει έτοιμο να αντέξει τον πόλεμο όσο χρειαστεί, ενώ η εμπιστοσύνη προς την ΕΕ παραμένει διχασμένη (49% υπέρ, 23% κατά).

Διπλωματικές πιέσεις και αμερικανική μεσολάβηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο για παραχωρήσεις, με στόχο τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνομιλίες στο Βερολίνο με τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για συμβιβασμό και στην εσωτερική αντίδραση που απορρίπτει παραχωρήσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι «οι θέσεις παραμένουν διαφορετικές», αλλά εκτιμά πως οι Αμερικανοί μεσολαβητές μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσης.

Εγγυήσεις ασφαλείας και ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, έχει επιτευχθεί συμφωνία στο 90% των ζητημάτων. Το επίκεντρο παραμένει οι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που θα υποχρέωναν τη Δύση να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Η Ουκρανία εμφανίζεται πρόθυμη να εγκαταλείψει την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ, εφόσον λάβει ισχυρές εγγυήσεις. Η Ρωσία, από την πλευρά της, επιμένει ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση.

Εδαφικά ζητήματα και ρωσικές απαιτήσεις

Η Μόσχα εξακολουθεί να διεκδικεί την προσάρτηση του Ντονμπάς, της Κριμαίας και άλλων περιοχών, αν και δεν ελέγχει πλήρως όλα τα εδάφη. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θεωρούν αυτές τις αξιώσεις απαράδεκτες.

Η ουκρανική ηγεσία γνωρίζει ότι οποιαδήποτε παραχώρηση θα ήταν βαθιά αντιδημοφιλής στο εσωτερικό, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών του Ζελένσκι.