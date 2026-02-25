Ουκρανία: «Σκοτώθηκε η κόρη μου και ο καλύτερός μου φίλος» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες μεταναστών

Βαθιά τραύματα τεσσάρων ετών πολέμου μετρά η Ουκρανία, με τους ανθρώπους που είναι μετανάστες στην Ελλάδα να βιώνουν οδυνηρά τις εξελίξεις, τις οποίες δεν μπορεί να απαλύνει στο ελάχιστο η απόσταση.
Ειδικά για τον Γιούρι Βισνιάσκι, ο οποίος είναι από το Κίεβο κι έχασε στον πόλεμο την 33χρονη κόρη του και τον καλύτερο του φίλο, τον οποίο γνώρισε στην Ελλάδα.
Ουκρανία: Η αλληλεγγύη των Ελλήνων για τον πόλεμο
Από τη μεριά της η κυρία Βαλεντίνα από την πόλη Ζαπορίζια και κάτοικος της Ελλάδας από το 2000, ακόμη αδυνατεί να πιστέψει ότι συνέβη ένας πόλεμος τόσο μεγάλης κλίμακας.
Η αγωνία της είναι καθημερινή, καθώς στην Ουκρανία ζουν τα παιδιά της και τα εγγόνια της. «Ο πόλεμος είναι άσχημο πράγμα», λέει, δηλώνοντας μεν το αυτονόητο, που φαίνεται όμως ότι λησμονείται από τα μεγάλα κράτη όλο και περισσότερο τα τελευταία ειδικά χρόνια.
Στον αντίποδα, παραμένει σταθερό ένα ισχυρό κύμα αλληλεγγύης προς τους απλούς ανθρώπους που δοκιμάζονται. «Έρχονται Έλληνες αγόρια, κορίτσια και μας υποστηρίζουν», λέει η κ. Βαλεντίνα, αναφερόμενη στη συμπαράσταση που λαμβάνει ο λαός της κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αλλά και δράσεων αλληλεγγύης.
Ένας από τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι ο Αρτέμιος, ο οποίος δεν συμμετέχει στις διαδηλώσεις που αφορά την έναρξη του πολέμου, αλλά δίνει το «παρών» κάθε εβδομάδα στο Σύνταγμα και στις δράσεις που γίνονται από την ουκρανική κοινότητα της Ελλάδας. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό; Γιατί η Ουκρανία, όπως και η Ελλάδα, είναι μια χώρα με ιστορία και αξίες», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency.
