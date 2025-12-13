Ουκρανία: Στο Βερολίνο για συνομιλίες με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Συναντήσεις «πίσω πόρτας» μεταξύ FBI και διπλωμάτη της Ουκρανίας

Mυστικές συναντήσεις φέρεται να έχουν λάβει χώρα μεταξύ του επικεφαλής διπλωμάτη της Ουκρανίας και στελεχών του FBI, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post.

Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα, φέρεται ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο διαπραγματευτής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πραγματοποίησε τρεις επισκέψεις στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν μια πρόταση για το τέλος του πολέμου, που συνεχίζει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά διαφιλονικούμενα εδάφη του Ντονμπάς.