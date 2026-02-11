Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρια μικρά παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο 

Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ουκρανία σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών, και 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε ουκρανική επίθεση με drones, σε ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους, στην πόλη Βόλζσκι, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Όπως ανέφερε την Τετάρτη μέσω Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ, η επίθεση ήταν «μαζική», ενώ προκάλεσε ζημιές σε ένα διαμέρισμα στην πόλη που βρίσκεται βορειοανατολικά του Βόλγκογκραντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θραύσματα drones έπεσαν κοντά σε παιδικό σταθμό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην πόλη του Βόλγκογκραντ.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι τοπικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.