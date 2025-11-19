Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες από νέα ρωσική επίθεση

Τουλάχιστον είκοσι νεκροί και εξήντα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μιας από τις χειρότερες ρωσικές επιθέσεις στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας που σημειώθηκε την Τετάρτη (19/11), όσο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία, σε μια προσπάθεια να αναστήσει τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη που βρίσκονται σε αδιέξοδο με τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε από την πλευρά του να σχολιάσει σήμερα, Τετάρτη, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό μέσο Axios, σύμφωνα με τις οποίες, η Ουάσινγκτον και η Μόσχα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενός κρυφού ειρηνευτικού σχεδίου για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έφτασε το πρωί της Τετάρτης (19/11) στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ενδεχομένως με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δεν έχει ωστόσο επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων στο AFP, οι επαφές αυτές, χωρίς ρωσική παρουσία, αποσκοπούν κυρίως στην «εκ νέου δέσμευση» των ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία και στο να πειστεί η Ουάσινγκτον να αυξήσει τις πιέσεις στη Μόσχα.

WATCH: The moment a Russian missile struck a residential building in Ternopil. pic.twitter.com/5F0EQpgBta — Clash Report (@clashreport) November 19, 2025

Παράλληλα, η Ουκρανία δέχθηκε στη διάρκεια της νύχτας μια από τις πιο φονικές επιθέσεις της χρονιάς, με μαζικά ρωσικά πλήγματα που έγιναν με τη χρήση 476 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και 48 πυραύλων, εκ των οποίων 442 και 41 αντίστοιχα καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Η επίθεση αυτή είχε στόχο κυρίως τις δυτικές περιφέρειες της Ουκρανίας, Λβιβ, Ινβάνο Φρανκίβσκ και Τερνοπίλ, οι οποίες δεν δέχονται συχνά βομβαρδισμούς λόγω της τοποθεσίας του, μακριά από το μέτωπο.

Στην Τερνοπίλ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 2 παιδιά, και 66 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι βομβαρδισμοί «προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, όπως και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες», όπως και «εκτεταμένες πυρκαγιές», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι περιφερειακές αρχές της Τερνοπίλ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω περιεκτικότητας του αέρα σε χλώριο που υπερβαίνει τις προδιαγραφές, η οποία έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές και τους καπνούς.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει προς το παρόν γίνει γνωστή. Ωστόσο περιορισμοί τέθηκαν στη κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι τα πλήγματα αυτά δείχνουν πως «η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής». «Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», τόνισε.

Η επίθεση της Ρωσίας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας ήρθε ως απάντηση μετά τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» των προηγούμενων ημερών από την πλευράς της Ουκρανίας, η οποία κατέρριψε 65 drones πάνω από έξι περιφέρειες της Ρωσίας.