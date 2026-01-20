Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ, ο οποίος ανέφερε πως σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ενώ σχεδόν 1.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο Φέντοροφ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Ζαπορίζια να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς έχει σημάνει συναγερμός στην ουκρανική περιφέρεια για αεροπορικά πλήγματα. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.
Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανέφεραν πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»
- Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
- Κλειστά τα σχολεία στην Πάτρα αύριο λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.