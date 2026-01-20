Μενού

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας νέων ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Καταστροφές από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία
Καταστροφές από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία | Getty
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ, ο οποίος ανέφερε πως σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ενώ σχεδόν 1.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Φέντοροφ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Ζαπορίζια να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς έχει σημάνει συναγερμός στην ουκρανική περιφέρεια για αεροπορικά πλήγματα. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανέφεραν πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

