Ουκρανία: Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» σε λιμάνι της Οδησσού

Οι αρχές της Ρουμανίας διέταξαν την εκκένωση του χωριού Πλάουρου, που βρίσκεται απέναντι από την Οδησσό, μετά από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 4.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρουν ότι πρόκειται για ρωσική επιδρομή και επισημαίνουν τον κίνδυνο μιας μεγάλης έκρηξης.

Το τουρκικό πλοίο ORINDA έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail, στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή ιστοσελίδα Deniz Haber, τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

🇷🇴 Romania evacuates village near Ukraine after Russian drone hits LNG tanker



Residents near Plauru were evacuated after a Russian drone strike in Ukraine’s Izmail area set fire to the Turkish-flagged LNG tanker ORINDA, carrying around 4,000 tons of liquefied gas, Euronews… pic.twitter.com/yNidsVTFaV — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2025