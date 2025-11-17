Ουκρανία: Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» σε λιμάνι της Οδησσού

Οι αρχές της Ρουμανίας διέταξαν την εκκένωση του χωριού Πλάουρου, που βρίσκεται απέναντι από την Οδησσό, μετά από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 4.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρουν ότι πρόκειται για ρωσική επιδρομή και επισημαίνουν τον κίνδυνο μιας μεγάλης έκρηξης.
Το τουρκικό πλοίο ORINDA έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail, στην περιοχή της Οδησσού.
Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή ιστοσελίδα Deniz Haber, τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.
