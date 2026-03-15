Ουκρανία: Ζητά από το Ισραήλ χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια στα drone στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά της σε χώρες της Μέσης Ανατολής να αμυνθούν απέναντι σε ιρανικά drones, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποστολή ειδικών σε τέσσερις χώρες της περιοχής, όπως είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ιρανικά drones.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ynet news, το αίτημα του Ισραήλ προς την Ουκρανία οφείλεται στην εμπειρία που έχει το Κίεβο στην αναχαίτιση των ρωσικών drones.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ισραήλ, Γιεβγένι Κορνίτσουκ, επιβεβαίωσε πως έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλία του Νετανιάχου με τον Ζελένσκι.

Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, δήλωσε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων. καθώς βοηθάει το Ισραήλ με drones, μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κίεβο.

Τραμπ: «Δεν θέλουμε τη βοήθεια του Ζελένσκι»

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε ιδιαίτερα απαξιωτική στάση έναντι του Ουκρανού προέδρου, απαντώντας σε ερώτημα του NBC σχετικά με την πρόθεση της Ουκρανίας να προσφέρει τεχνογνωσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Τραμπ απέρριψε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία, λέγοντας ότι «ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Συμβούλεψε δε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος για συμφωνία».