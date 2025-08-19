Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κανα δυο εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».