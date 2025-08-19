Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες κανα δυο εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Ο Πούτιν είπε στον Tραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες (18/08) τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση που είχε χθες Δευτέρα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες «πολύ καλή», διαβεβαιώνοντας ότι άρχισε προσωπικά διευθετήσεις για να οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον κ. Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, μετά τη συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.

«Πρώτα η διμερής συνάντηση και μετά η τριμερής με εμένα»

Με ανάρτησή του στο «Truth Social» ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν αυτός που έριξε «μπουρλότο» σε μία αδιάφορη – όπως εξελισσόταν – συνάντηση και έβαλε «φωτιά» τονίζοντας ότι πρώτα θα γίνει η συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν και μετά η τριμερής Πούτιν – Ζελένσκι και Τραμπ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την έναρξη διαδικασιών για μια απευθείας συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη δική του συμμετοχή, μετά από σειρά επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ σκοπεύει να γίνει η συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές. Αν όλα πάνε καλά τότε θα ακολουθήσει τριμερής με την παρουσία και του ίδιου. Σύμφωνα με το AFP o Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να έχει πει στον Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες ήταν ικανοποιητικές, ενώ στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα δοθούν από τις ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Στο τέλος της συνάντησης, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκινήσαμε την οργάνωση για μία σύνοδο, της οποίας το μέρος θα αποφασιστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντησή τους, θα γίνει τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο πρόεδροι και εγώ».