Ουρανοξύστης τυλίχθηκε στις φλόγες το Χονγκ Κονγκ: Παγιδευμένοι στη φωτιά οι ένοικοι

Τόπος ανείπωτης τραγωδίας ενδέχεται να καταλήξει ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, ο οποίος αυτή την ώρα φλέγεται, με πολλούς ενοίκους να βρίσκονται ακόμα εγκλωβισμένοι εντός.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε σήμερα Τετάρτη (26/11) σε πολυκατοικία στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, με πυκνούς γκρίζους καπνούς να έχουν καλύψει στον ουρανό, την ώρα που η πυροσβεστική δίνει μάχη για να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

«Λαμπάδα» ο ουρανοξύστης: Ύψιστο επίπεδο συναγερμού

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 στις 3:34 μ.μ.

Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά προσφέρουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.