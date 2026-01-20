Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Προετοιμάζουμε νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν»

Αυστηροποίηση των ήδη υπαρχουσών κυρώσεων στο Ιράν και την επιβολή νέων ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (20/01) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως απάντηση στη «βάναυση καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην χώρα.

H ίδια εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» απαιτώντας «ελευθερία για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές», υπενθυμίζοντας πως «η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν».

Σε νέα ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει: «προτείνουμε απαγόρευση πρόσθετων εξαγωγών κρίσιμων τεχνολογιών για drones και πυραύλους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει πως, μαζί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας: «προετοιμάζουμε επίσης νέες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».