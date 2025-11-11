Ούτε λέξη για τον Τραμπ: «Οφείλουμε να αγωνιστούμε για την δημοσιογραφία μας», είπε ο ο απερχόμενος διευθυντής του BBC

Σαράντα λεπτά μιλούσε σε τηλεδιάσκεψη ο απερχόμενος διευθυντής του BBC, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την υπόθεση του μονταρισμένου υλικού σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, και μεταξύ άλλων παρότρυνε τους συναδέλφους του να «αγωνιστούν για τη δημοσιογραφία τους».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τιμ Ντέιβι που παραιτήθηκε την Κυριακή παραδέχθηκε ότι έγινε «σφάλμα» και ότι υπήρξε παραβίαση των συντακτικών κανόνων σε ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο 2024, στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού Σαμίρ Σαχ απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου και μεταδόθηκαν από το δίκτυο BBC News.

Όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην παρέμβαση του ο Τιμ Ντέιβι, παραδέχθηκε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν» , αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τον οργανισμό», είπε απευθυνόμενος στους εργαζόμενους και επανέλαβε ότι οι δημοσιογράφοι του BBC «κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Διαβάστε επίσης: Η κρίση στο BBC «βούτυρο στο ψωμί» των fake news του Ντόναλντ Τραμπ - Ο κίνδυνος που υπάρχει

Δεν αναφέρθηκε απευθείας στον Τραμπ και δεν διευκρίνισε τον χρόνο αποχώρησής του από τη διεύθυνση του οργανισμού.

Την ώρα που το BBC επικρίνεται σφοδρά για μεροληψία, κυρίως από την συντηρητική δεξιά, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής παραδέχθηκε επίσης ότι «οι καιροί είναι δύσκολοι για το BBC».

«Αλλά θα τα καταφέρουμε και οφείλουμε να αγωνισθούμε για την δημοσιογραφία μας», είπε.

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», πρόσθεσε.

BBC: Η αγωγή που ζητά ο Τραμπ

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιστολή του Τραμπ αναφέρει ότι, ο Αμερικάνός Πρόεδρος δίνει στο BBC προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 17:00 EST (22:00 GMT) για να επανορθώσει, διαφορετικά θα μηνυθεί για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (760 εκατομμύρια λίρες).

Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει: «Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στις 5:00 μ.μ., ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομικής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Το BBC έχει ειδοποιηθεί.»