Η κρίση στο BBC «βούτυρο στο ψωμί» των fake news του Ντόναλντ Τραμπ - Ο κίνδυνος που υπάρχει

Έντονη αντιπαράθεση έχει δημιουργηθεί μετά την υπόθεση με το μονταρισμένο βίντεο του BBC από την ομιλία Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει αυστηρή διορία στο βρετανικό μέσο προκειμένου να αποσύρει το ντοκιμαντέρ με το επίμαχο βίντεο, αλλιώς απειλεί με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων .

Δεν είναι πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αποζημίωση. Οι παρεμβάσεις του στα ΜΜΕ αποτελούν συχνά πεδίο συζήτησης ενώ πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για παραβίαση ελευθερίας του τύπου.

Ο αναλυτής του Sky News James Matthews, εξήγησε ότι η πρακτική Τραμπ υποστηρίζει ότι πρέπει να βλέπουμε τη «μεγαλύτερη εικόνα» σχετικά με την κρίση που περνά το BBC.

Προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος η κριτική προς το BBC να ενισχύσει τη ρητορική του Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει πως ό,τι τον επικρίνει είναι «fake news».

Και αυτό, τονίζει, συμβαίνει σε μια περίοδο που ο έλεγχος και η δημοσιογραφική εξέταση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πιο σημαντικά από ποτέ.

Η «πρακτική» Τραμπ

Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως «ο Τραμπ έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά, και αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι το BBC έχει καταστρέψει τη φήμη του.

Οι δικηγόροι του έχουν στείλει επιστολή στη διοίκηση του BBC, στην οποία αναφέρουν ότι, κατά τη γνώμη τους, αυτό που συνέβη ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια να δυσφημηθεί ο πρώην πρόεδρος — μια ενέργεια που δείχνει, όπως λένε, «απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια».

Υποστηρίζουν ότι το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώντας στον Ντόναλντ Τραμπ τεράστια οικονομική και ηθική ζημιά.

Ζητούν πλήρη ανασκευή, δημόσια συγγνώμη, και αυτό που αποκαλούν «κατάλληλη αποζημίωση».

Αν αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας της Παρασκευής, οι δικηγόροι του Τραμπ δηλώνουν ότι εκείνος θα καταθέσει μήνυση.

Η επιστολή προς το BBC αναφέρει: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ασκήσει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του — όλα τα οποία διατηρούνται ρητά και δεν παραιτούνται —, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομικής προσφυγής,

για αποζημίωση όχι μικρότερη του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιστολή καταλήγει με προειδοποιητικό ύφος: το BBC έχει ειδοποιηθεί.

Ουσιαστικά, ο Τραμπ ζητά 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά αν το BBC θελήσει να συμβιβαστεί, τότε επιδιώκει «εύλογη αποζημίωση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα αμερικανικά δίκτυα, όπως το CBS και το ABC, πλήρωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια σε παρόμοιους διακανονισμούς.

Συνολικά, η υπόθεση αυτή είναι απόλυτα συνεπής με τον τρόπο που ο Τραμπ λειτουργεί.

Δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που ασκεί πίεση στα μέσα ενημέρωσης, αλλά το κάνει με τρόπο που κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν έχει κάνει.

Συχνά επιτίθεται λεκτικά σε ΜΜΕ που τον επικρίνουν και ευνοεί όσα του δείχνουν συμπάθεια.

Και, μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ο κίνδυνος είναι ότι όλο αυτό ενισχύει το αφήγημα του Τραμπ πως η κριτική κάλυψη είναι «fake news», κάτι που με τη σειρά του απειλεί να υπονομεύσει τον δημοσιογραφικό έλεγχο — σε μια εποχή που αυτός είναι πιο αναγκαίος από ποτέ», αναφέρεται στην ανάλυση.

Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση για το μονταρισμένο βίντεο

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιστολή του Τραμπ αναφέρει ότι, ο Αμερικάνός Πρόεδρος δίνει στο BBC προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 17:00 EST (22:00 GMT) για να επανορθώσει, διαφορετικά θα μηνυθεί για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (760 εκατομμύρια λίρες).

Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει: «Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στις 5:00 μ.μ., ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομικής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων. Το BBC έχει ειδοποιηθεί.»

Τραμπ: Κατά πόσο μπορεί να μηνύσει το BBC

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει μετά τις απειλές Τραμπ στον βρετανικό μιντιακό φορέα είναι το εξής: Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να μηνύσει το BBC για δυσφήμιση; Ο νόμος σύφωνα με άρθρο του BBC περί δυσφήμισης είναι απίστευτα περίπλοκος.

Η δυσφήμιση, με τους πιο απλούς όρους, προστατεύει την καλή φήμη κάποιου από μια αδικαιολόγητη επίθεση που υποβαθμίζει τον τρόπο που το κοινό τον βλέπει σε τέτοιο βαθμό που έχει προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει αυτήν τη βλάβη ενώπιον ενός δικαστή - το άτομο ή ο οργανισμός μέσων ενημέρωσης που αντιμετωπίζει την αξίωση έχει πιθανές υπερασπίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι λέξεις ήταν προς το δημόσιο συμφέρον ή μια ειλικρινή άποψη.

Ο ενάγων πρέπει γενικά να αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει την αγωγή του εντός ενός έτους από την πρώτη δημοσίευση, ένας κανόνας που ισχύει και για τα διαδικτυακά αρχεία.

Υπάρχουν εξαιρέσεις - αλλά δεδομένου ότι το Panorama στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας μεταδόθηκε για πρώτη φορά και διατέθηκε στο BBC iPlayer πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, η πιθανή δυσκολία να προσφύγει μια υπόθεση σε δικαστήριο του Λονδίνου είναι προφανής.\

Ωστόσο, ο πρόεδρος μπορεί να σκέφτεται να μηνύσει στις ΗΠΑ. Εκεί, ο νόμος είναι διαφορετικός - με διαφορετικές προθεσμίες ανά πολιτεία. Επομένως, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα προβλήθηκε εκεί, εγκαίρως, και αν η δυσφήμιση είναι αμφισβητήσιμη υπό το πρίσμα των απίστευτα ισχυρών εγγυήσεων ελευθερίας του λόγου της χώρας.