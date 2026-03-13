«Ούτε μία παίκτρια δεν θα έμενε στην Αυστραλία αν...»: Η προπονήτρια του Ιράν ρίχνει τα βέλη της στην Τεχεράνη

Οι σκληρές λεκτικές επιθέσεις από παρουσιαστή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης εναντίον της εθνικής ομάδας γυναικών, κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας, λειτούργησαν ως ολέθριος καταλύτης. Όπως αποκάλυψε η ομοσπονδιακή προπονήτρια, Μαριζέ Τζαφαρί, τα υποτημιτικά σχόλια τσάκισαν την ψυχολογία των διεθνών παικτριών, σπρώχνοντας αρκετές από ατές στη δραματική απόφαση να ζητήσουν άσυλο.

Αφού η ομάδα επέλεξε να σταθεί σιωπηλή κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα της με τη Νότια Κορέα, χαρακτηρίστηκε ως «προδότρια εν καιρώ πολέμου» από τον παρουσιαστή του οργανισμού Islamic Republic of Iran Broadcasting, Μοχαμάντ Ρεζά Σαχμπάζι.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (13/3) στη σελίδα της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FFIRI) στο Telegram, η οποία έκτοτε έχει διαγραφεί, η Τζαφαρί ανέφερε: «Τα κορίτσια μας επηρεάστηκαν στον πρώτο αγώνα από το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί…

Αλλά το μεγαλύτερο λάθος έγινε από εκείνους που, στην πατρίδα, δεν κατάλαβαν αυτή την ατμόσφαιρα και σήμαναν συναγερμό εναντίον των θυγατέρων αυτής της χώρας», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα σχόλια του παρουσιαστή.

«Αυτό που ζήτησα από την ομοσπονδία είναι να προχωρήσει στην υπόθεση, γιατί επηρέασε ψυχολογικά τις παίκτριές μας και υποστήκαμε τις συνέπειες. Είμαι βέβαιη ότι αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα, ούτε μία από τις παίκτριές μας δεν θα είχε παραμείνει στην Αυστραλία».

Η Αυστραλία αυτή την εβδομάδα χορήγησε ανθρωπιστικές βίζες σε πέντε Ιρανές παίκτριες που ζήτησαν άσυλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Δύο ακόμη μέλη της ομάδας έλαβαν άσυλο την Τετάρτη (11/3), ενώ μία αποφάσισε να επιστρέψει στο Ιράν.

«Η αυστραλιανή αστυνομία κάλεσε τις παίκτριες σε διάφορα στάδια και συνομίλησε μαζί τους κατ’ ιδίαν για να τις πείσει να παραμείνουν, επηρεασμένη από το πολιτικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί», είπε η Τζαφαρί.

«Ευτυχώς, η πλειονότητα των μελών της ομάδας απάντησε αρνητικά. Ακόμη και η Μοχαντέσε Ζολφί, που αρχικά είχε απαντήσει θετικά, άλλαξε σύντομα γνώμη και, Θεού θέλοντος, θα επιστρέψει στο Ιράν μαζί με την ομάδα.

Οι φήμες για τις Γκολνούς Χοσράβι και Αφσανέ Τσατρένουρ επίσης δεν ισχύουν καθόλου, και βρίσκονται τώρα μαζί μας στη Μαλαισία και σύντομα θα αναχωρήσουμε για το Ιράν».

