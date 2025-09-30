Η νέα διακοπή των ομοσπονδιακών κυβερνητικών λειτουργιών, το «shutdown», έχει αποτελέσει πεδίο μάχης για τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ, με τους μεν να επιρρίπτουν ευθύνη στους δε στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εμφανίζει τους επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο Χακίμ Τζέφρις και στην Γερουσία Τσακ Σούμερ να επιχειρηματολογούν υπέρ της πρόσβασης παράτυπων μεταναστών σε υγειονομική περίθαλψη.

Συγκεκριμένα στο βίντεο, ο Τσακ Σούμερ φέρεται να λέει: ««Δεν υπάρχει τρόπος να χρυσώσουμε το χάπι. Κανείς δεν συμπαθεί τους Δημοκρατικούς πλέον. Δεν μας έχουν μείνει ψηφοφόροι με τις woke-trans βλακείες μας.

Ούτε οι μαύροι δεν θέλουν να ψηφίσουν για εμάς πλέον και ακόμη και οι λατινοαμερικανοί μας μισούν. Αν δώσουμε σε όλους αυτούς τους παράνομους ξένους υγειονομική περίθαλψη ίσως τους πείσουμε να μας ψηφίσουν. Δεν μπορούν να μιλήσουν αγγλικά, οπότε δεν θα καταλάβουν πως είμαστε woke σκ…τα, τουλάχιστον για λίγο, μέχρι να μάθουν αγγλικά και συνειδητοποιήσουν πως μας μισούν και αυτοί».

Μάλιστα, πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι το βίντεο είναι ρατσιστικό καθώς οι δύο μιλάνε για μετανάστες και ο Τζέφρις εμφανίζεται με σομπρέρο και ψεύτικο μουστάκι.

https://x.com/realDonaldTrump/status/1972822596397003159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972822596397003159%7Ctwgr%5E0125590b95bfa60e779680aeb01bc5d65b0f000e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2Fworld%2F563841415%2Fto-ratsistiko-ai-vinteo-toy-tramp-en-anamoni-toy-shutdown%2F