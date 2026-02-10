Ούτε στις ταινίες: Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία με μασκοφόρους, εκρήξεις και πυροβολισμούς

Μια κινηματογραφική ληστεία που δεν βλέπεις ούτε σε ταινίες δράσης έλαβε χώρα στην Ιταλία, όπως αποκάλυψε βίντεο που κατέγραψε ένοπλους ληστές που στην προσπάθεια τους να σταματήσουν θωρακισμένο όχημα σε αυτοκινητόδρομο έστησαν επιχείρηση με ψεύτικο περιπολικό, έβαλαν φωτιά σε φορτηγό και προκάλεσαν έκρηξη βόμβας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ομάδα κακοποιών κινήθηκε οργανωμένα, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο με μπλε φώτα που αναβόσβηναν, ώστε να παραπέμπει σε όχημα ασφαλείας και να παραπλανήσει τους επιβαίνοντες σε θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής, το οποίο φέρεται να μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα, πιθανόν και πολυτελή ρολόγια.

Η κλιμάκωση της επιχείρησης δεν άργησε, με τους δράστες να βάζουν φωτιά σε φορτηγό για να κλείσουν τον δρόμο και να αποτρέψουν διερχόμενα οχήματα από το να περάσουν. Παράλληλα, τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο πίσω μέρος λευκού βαν, επιχειρώντας να ανοίξουν ή να αποσπάσουν το φορτίο.

Οι περαστικοί οδηγοί που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί και εκρήξεις, ενώ το τοπίο έχει καλυφθεί από καπνούς.

la rapina portavalori oggi lunedi 09\02\2025 osservate pic.twitter.com/ZlcwODVKag — CRUDELIA DE MON (@Crudeli45198835) February 9, 2026

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο ενεπλάκησαν, ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς με τους δράστες. Παρά την ένταση της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρήματα ή αντικείμενα κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες. Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι κατά τη διαφυγή τους άρπαξαν οχήματα διερχόμενων οδηγών για να ξεφύγουν.

«Αποφεύχθηκε τραγωδία χάρη στην ψυχραιμία των αστυνομικών»

Μετά από καταδίωξη της αστυνομίας το αυτοκίνητο με τα μπλε φώτα εγκαταλείφθηκε ενώ συνελήφθησαν δύο ύποπτοι από σύντομη πεζή καταδίωξη κοντά στην πόλη Σκουιντσάνο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, που εκτιμάται ότι αριθμούσε περίπου έξι άτομα.

Ο περιφερειακός γενικός γραμματέας του συνδικάτου Un Arma, Νίκολα Μάνιο, δήλωσε: «Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα χάρη στον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία των αστυνομικών. Οι καραμπινιέροι βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με εξαιρετικά βίαιες και καλά οργανωμένες εγκληματικές ενέργειες. Το επίπεδο κινδύνου για τις δυνάμεις ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό»