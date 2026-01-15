Ουτρέχτη: Σοκαριστικές εικόνες από την ώρα της μεγάλης έκρηξης - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Στους τέσσερις μέχρι στιγμής έχουν ανέλθει οι τραυματίες, μετά από μια ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ολλανδίας, το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου.

«Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν μετά την έκρηξη. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών... για θεραπεία», ανέφεραν οι τοπικές αρχές στον ιστότοπό τους.

Ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές εάν υπήρχαν ακόμα άνθρωποι μέσα στο κτίριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, καθώς δεν ήταν ασφαλές για τους πυροσβέστες να εισέλθουν σε αυτό.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε μάλιστα, ότι δεν μπόρεσε να εισέλθει στο κτίριο λόγω κινδύνου κατάρρευσης, όπως ανέφερε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, η αστυνομία εργάζεται σκληρά για την έρευνα», δήλωσε και η δήμαρχος της Ουτρέχτης, Σάρον Ντάικσμα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι υπήρξαν «εκτεταμένες ζημιές» σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, προσθέτοντας ότι η αιτία της έκρηξης παραμένει ακόμη άγνωστη. Οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο RTL News ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό κρότο» και ότι «τα πάντα στο σοκάκι καταστράφηκαν».

Άλλοι άνθρωποι δήλωσαν στην εφημερίδα Volksrant ότι οι τοίχοι και τα παράθυρα αρκετών κτιρίων υπέστησαν ζημιές, το ίδιο και πολλά καταστήματα της περιοχής.