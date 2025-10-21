Παγιδευμένοι στη «ζώνη θανάτου»: Ρώσοι στρατιώτες λιμοκτονούν στις όχθες του Δνείπερου

Ολοένα και πιο απελπιστική γίνεται η κατάσταση για τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν παγιδευτεί σε νησίδες στον ποταμό Δνείπερο στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικές πηγές.

Περίπου 5.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμα λιμοκτονούν, καθώς είναι αποκομμένοι από τις υπόλοιπες δυνάμεις τους και δεν μπορούν να εφοδιαστούν με τρόφιμα και νερό.

Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν την πόλη Χερσώνα στα νότια, ο ποταμός Δνείπερος χωρίζει τα αντίπαλα μέτωπα.

Το πιο επικίνδυνο πεδίο μάχης

Η δεξιά όχθη βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, ενώ η αριστερή όχθη, χαμηλή και επιρρεπής σε πλημμύρες, παραμένει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία μάχης, με συνεχείς επιδρομές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πυροβολισμούς και νυχτερινές επιθέσεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις παρακολουθούν τους εγκλωβισμένους Ρώσους από τις υψομετρικά ανώτερες θέσεις της δεξιάς όχθης, καθοδηγώντας επιθέσεις με drones και πυροβολικό κατά των εκτεθειμένων νησίδων. Το τοπίο προσφέρει ελάχιστη κάλυψη, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι στρατιώτες να μην έχουν πού να κρυφτούν και να δέχονται συνεχείς επιθέσεις.

Πάνω από 5.000 νεκροί στρατιώτες

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι από τον Ιανουάριο έχουν σκοτωθεί πάνω από 5.100 Ρώσοι στην περιοχή, με πολλές αναφορές για λιμοκτονία λόγω ελλείψεων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Ολέξαντρ Ζαφτόνοφ από το 30ό Σώμα Πεζοναυτών της Ουκρανίας, η περιοχή έχει μετατραπεί σε «ζώνη θανάτου» για τους Ρώσους, που δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν. Οι αιχμάλωτοι που έπιασαν πρόσφατα οι Ουκρανοί μίλησαν για την αδυναμία μεταφοράς τροφίμων και νερού, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να πίνουν νερό από τον ποταμό.

Συγκλονιστικά πλάνα από το Δέλτα του Δνείπερου δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να τυλίγονται με φυτά για καμουφλάζ, προσπαθώντας να αποφύγουν την ανίχνευση καθώς επιχειρούν να διαφύγουν με μικρές βάρκες. Ωστόσο, τα ουκρανικά drones τους εντοπίζουν και επιτίθενται ανελέητα.

Σε ένα βίντεο, ομάδα Ρώσων προσπαθεί να απομακρυνθεί από μια νησίδα, κρυμμένοι με πρόχειρο καμουφλάζ από καλάμια και λάσπη, ελπίζοντας ότι τα στενά κανάλια θα κρύψουν τη διαφυγή τους προς τα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη. Η προσπάθειά τους όμως διακόπτεται από την επιδρομή ενός βομβαρδιστικού drone που εκρήγνυται πάνω στη βάρκα.

Η Οξάνα Κουζάν, επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος στο Ουκρανικό Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας, επισημαίνει πως οι ρωσικές μονάδες που παραμένουν στα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε τρόφιμα, πυρομαχικά και αντικαταστάσεις προσωπικού. Οι πρόσφατες προσπάθειες διείσδυσης μικρών ομάδων με καμουφλάζ και κρυφή κίνηση αποτελούν σχετικά νέα τακτική, που δεν υπήρχε στην αρχή του πολέμου.

Οι νησίδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες να συγκεντρώνουν πληροφορίες ή να εγκαθιστούν ραδιοφωνικές συνδέσεις για την επέκταση των επιχειρήσεων με drones. Ο έλεγχος των υδάτινων οδών παρέχει στρατηγικό πλεονέκτημα στις διαβάσεις του ποταμού, τις κινήσεις μικρών σκαφών και τους δρόμους ανεφοδιασμού του εχθρού.

Ωστόσο, οι νησίδες είναι χαμηλές και περιβάλλονται από ανοιχτό νερό, καθιστώντας τους Ρώσους στρατιώτες ευάλωτους και ορατούς, με αποτέλεσμα να γίνονται εύκολα στόχος αεροπορικών επιθέσεων και πυρών από την απέναντι όχθη.