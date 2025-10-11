Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού: Κάθε λεπτό που περνάει εξαναγκάζονται σε γάμο 23 κορίτσια κάτω των 18 ετών

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου, τα social media θα γεμίσουν με φωτεινές εικόνες και εμπνευσμένα quotes για την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού.

Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στο απεριόριστο δυναμικό, τα ατρόμητα όνειρα και την εγγενή δύναμη κάθε κοριτσιού στον πλανήτη.

Είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την πρόοδο, να τιμήσουμε τις γυναίκες του αύριο. Όμως, την ίδια στιγμή που εμείς θα μοιραζόμαστε τις ευχές μας, εκατομμύρια κορίτσια εκεί έξω δεν έχουν το βασικό δικαίωμα ούτε καν να ονειρευτούν.

Η δική τους πραγματικότητα είναι ένας καθημερινός, σιωπηλός αγώνας επιβίωσης. Και οι αριθμοί, από την Αφρική μέχρι την Αμερική, είναι αμείλικτοι, αποκαλύπτοντας μια παγκόσμια αλήθεια που οφείλουμε να αντικρίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr