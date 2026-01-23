Πακιστάν: 67 νεκροί στη φονική πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο--ακόμη μη οριστικό--απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Έγιναν νεκροψίες-νεκροτομές 67 πτωμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, ο οποίος διευκρίνισε ότι συνεχίζουν να γίνονται αναλύσεις DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/01) στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Έπειτα από πάνω από 24 ώρες προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες άρχισαν την Κυριακή να προσπαθούν να κρυώσουν τα συντρίμμια και να τα καθαρίσουν, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σ' αυτά άνθρωποι.