Το Πακιστάν βομβάρδισε το Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, με φόντο τη συνεχιζόμενη κατακόρυφη κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη.

«Περί τα μεσάνυχτα (...) στην επαρχία Χοστ, πακιστανικές δυνάμεις που εισέβαλαν βομβάρδισαν το σπίτι κατοίκου (...) Εννιά παιδιά (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια) έγιναν μάρτυρες», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ μέσω X.

Έκανε λόγο και για άλλους πακιστανικούς βομβαρδισμούς, στις παραμεθόριες επαρχίες Κουνάρ και Πάκτικα, στους οποίους τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Τα γεγονότα αυτά καταγράφονται εν μέσω κλιμάκωσης με την Ισλαμαμπάντ και την επομένη της επίθεσης καμικάζι εναντίον αρχηγείου συνοριοφρουρών σε επαρχία του Πακιστάν που γειτονεύει με το Αφγανιστάν με 3 νεκρούς, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, την 11η Νοεμβρίου, άλλη επίθεση, μπροστά σε δικαστήριο της Ισλαμαμπάντ, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Την ευθύνη ανέλαβε το Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν (ΚΤΠ), που μοιράζεται την ιδεολογία των αφγανών ανταρτών που ανακατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε «τρομοκρατικό πυρήνα» ο οποίος «διευθυνόταν και κατευθυνόταν σε κάθε βήμα» από διοικητές «που έχουν βάση στο Αφγανιστάν».

Έπειτα από συγκρούσεις σπάνιας σφοδρότητας στα σύνορα τον Οκτώβριο, οι δυο χώρες ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να κηρύξουν – εύθραυστη - κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο δεν έχουν καταλήξει ως προς τους όρους παρά το ότι έχουν καταγραφτεί αρκετοί κύκλοι συνομιλιών, εξαιτίας των διαφωνιών τους για ζητήματα ασφαλείας.