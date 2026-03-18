Πακιστάν: Προσωρινή διακοπή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Αφγανιστάν

Το Πακιστάν διακόπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Αφγανιστάν «προσωρινά», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η παύση αυτή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ.

Οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της γιορτής του Αΐντ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού.

Λίγο αργότερα και η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της στρατιωτικής της επιχείρησης εναντίον του Πακιστάν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ με ανάρτηση στο X.

Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί από πλήγμα σε νοσοκομείο

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα από τις πακιστανικές Αρχές με στόχο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Καμπούλ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για ραγδαία κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό χαρακτηρίζοντάς τον ψευδή και παραπλανητικό και είπε ότι το βράδυ της Δευτέρας «πραγματοποίησε πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών υποστήριξης της τρομοκρατίας».

«Οι εμφανείς δευτερογενείς εκρήξεις μετά τις επιθέσεις υποδεικνύουν σαφώς την παρουσία μεγάλων αποθηκών πυρομαχικών», δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ σε μια ανάρτηση στο X.Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Κίνα δήλωσε ότι παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των ισλαμικών εθνών της Νότιας Ασίας και προέτρεψε και τις δύο χώρες να αποφύγουν την επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ μεταξύ των γειτόνων που μοιράζονται σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων. Είχε υποχωρήσει εν μέσω προσπαθειών φιλικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να μεσολαβήσουν και να τερματίσουν τις μάχες πριν αναζωπυρωθεί ξανά, αυτή τη φορά λίγες μέρες πριν από τη γιορτή Ιντ-αλ-Φιτρ που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Η κλιμάκωση έρχεται εν μέσω ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή όπου οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση.