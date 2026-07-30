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Πακιστάν: Συνομιλίες μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ για αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν αποτελεί η διαμεσολαβήτρια δύναμη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ το επόμενο διάστημα.

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Ιράν
Ιράν | EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η διαμεσολαβήτρια χώρα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν διαβεβαίωσε σήμερα πως κάνει ότι μπορεί προκειμένου να έρθουν οι δύο χώρες σε επαφή διαπραγμάτευσης, στη βάση του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με την διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επαναφέρουμε όλες τις πλευρές στο πρωτόκολλο συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ταχίρ Αντράμπι.

Το Πακιστάν ενθαρρύνει τις δύο χώρες «να σεβαστούν πλήρως τις δεσμεύσεις τους (βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας) να διεξάγουν τεχνικές συνομιλίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Αντράμπι, ήδη διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «διαπραγματεύσεις (...) κυρίως αναφορικά με το Στενό του Ορμούζ και προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση».

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