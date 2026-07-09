Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο - Πρώτες μετά από 20 χρόνια

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά από χρόνια στην Παλαιστίνη, ξεκινά. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής τους σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα (9/7).

Αν οι εκλογές διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από δύο δεκαετίες, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τελευταίες γενικές εκλογές στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου του 2006 και η Χαμάς είχε κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να λάβει μέρος σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία», τόνισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.