Παλαιστίνη: Ο Αμπάς ανακοίνωσε προεδρικές εκλογές – Αρχές του 2027 θα στηθούν οι κάλπες

Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών εκλογών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, σύμφωνα με το γραφείο του, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του.

Ο Αμπάς είχε εκλεγεί στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Γιάσερ Αραφάτ. Η θητεία του θα διαρκούσε τέσσερα χρόνια, ωστόσο έκτοτε δεν διοργανώθηκαν προεδρικές εκλογές.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης κυβερνά επίσης με διατάγματα, κάτι για το οποίο δέχεται επικρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο Αμπάς δημοσίευσε επίσης διάταγμα για μια τροποποίηση των εκλογικών διαδικασιών.

Σε άλλη ανακοίνωση της προεδρίας, ο Αμπάς υπογράμμισε ότι είναι «απολύτως έτοιμος να οργανώσει τις εκλογές του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου τον Νοέμβριο, που περιλαμβάνουν τις γενικές βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη καθώς και τις εκλογές στο εξωτερικό».

Το Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο είναι το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ). Τα μέλη της προέρχονται από παλαιστινιακά εδάφη και τη διασπορά.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη διεξήχθησαν το 2006. Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς τις είχε κερδίσει, επικρατώντας του κινήματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, το οποίο κυριαρχούσε προηγουμένως στην παλαιστινιακή πολιτική ζωή.

Επομένως, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

Η διοργάνωση εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτεί η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Παλαιστίνιος νομικός Μαχμούντ αλ Αφράντζι δήλωσε ότι υπάρχει ταυτόχρονα πολιτική βούληση και διεθνής πίεση υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών αυτών.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η απουσία εγγυήσεων που θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή εκλογών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει «ένα εμπόδιο στη διοργάνωση των βουλευτικών εκλογών».

Το 2021, ο Αμπάς είχε ανακοινώσει βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν αντίστοιχα τον Μάιο και τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς αλλά στη συνέχεια αναβλήθηκαν επ΄αόριστον λόγω της απουσίας εγγυήσεων που θα επέτρεπαν την ψηφοφορία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενο έδαφος από το Ισραήλ από το 1967.

Τον περασμένο Απρίλιο οι Παλαιστίνιοι κλήθηκαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων στη Δυτική Όχθη, στην πρώτη ψηφοφορία που οργανώθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.