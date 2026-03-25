Παλινωδίες για τις συνομιλίες ενώ μαίνεται ο πόλεμος – Το Ισραήλ ανήσυχο για πιθανές παραχωρήσεις Τραμπ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει φλεγόμενη, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρότασή του στο Ιράν για κατάπαυση πυρός.

Η Τεχεράνη φαίνεται ότι έλαβε, μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, το έγγραφο με τις 15 προτάσεις των ΗΠΑ, ενώ ερωτήματα εγείρονται από την καθολική έλλειψη του Ισραήλ απ΄αυτές τις συζητήσεις – εάν όντως γίνονται συζητήσεις.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων» ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας» υπογράμμισε.

Επίθεση στο Abraham Lincoln

Στο μεταξύ το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ προς την κατεύθυνση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα πλήγματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Ανήσυχος ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν ερωτήματα, στην πλευρά του Ισραήλ, όσον αφορά στις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών με την άλλη πλευρά.

Άλλωστε, η επέκταση του τελεσιγράφου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φαίνεται ότι είχε εκπλήξει την ισραηλινή πλευρά.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, παρότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιαφέρεται για το καλό του Ισραήλ, δεν παύει να ανησυχεί.

Πίσω από κλειστές πόρτες, το Ισραήλ θεωρεί ότι ο Τραμπ θέλει πράγματι συμφωνία, αλλά δεν γνωρίζει πόσες θυσίες είναι έτοιμος να κάνει για να την πετύχει.

Μία από τις κύριες ανησυχίες φαίνεται να έχει να κάνει με την τύχη των 450 κιλών ουρανίου, που φέρεται να διαθέτουν οι Ιρανοί.

Άλλο ένα ζήτημα άπτεται του πυραυλικού συστήματος της Τεχεράνης και κατά πόσο θα πάψει η δημιουργία νέων όπλων.

Τέλος, το Ισραήλ ελπίζει ότι θα έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους του πριν από την επίτευξη όποιας συμφωνίας. Οι στόχοι αυτοί, παραμένουν άγνωστοι.

Γιατί είναι απίθανη μια συμφωνία

O αναλυτής για το Ιράν, Ντάνι Κιτρινόβιτς, από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, λέει ότι μια συμφωνία για το Ιράν είναι απίθανη, επειδή τα χάσματα τόσο στις θέσεις όσο και στις προσδοκίες είναι πολύ μεγάλα για να γεφυρωθούν.

«Από την ιρανική πλευρά, κερδίζουν, δεν χάνουν, επομένως θα απαιτήσουν αποζημιώσεις και εγγυήσεις», είπε. «Από την άλλη πλευρά, έχετε τον Τραμπ να πιστεύει ότι (σ.σ. το Ιράν) θα εγκρίνει όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ από την αρχή».

Για να επιτευχθεί συμφωνία, είπε, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα πρέπει είτε να αλλάξουν το καθεστώς είτε να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις τους.