Πανηγυρισμοί σε Ισραήλ και Γάζα μετά την ιστορική συμφωνία με τη Χαμάς

Δάκρυα χαράς και χαμόγελα σκόρπισε η ανακοίνωση της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία έρχεται να βάλει τέλος σε δύο χρόνια αιματηρού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο άκουσμα της είδησης, πανηγυρισμοί ξέσπασαν τόσο στη Γάζα όσο και στο Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το Sky News, κάτοικοι της Χαν Γιούνις βγήκαν στους δρόμους χορεύοντας και χειροκροτώντας, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ειρήνης.

Συγκίνηση στο Ισραήλ

Στο Τελ Αβίβ, οικογένειες των ομήρων αλλά και πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Ομήρων, φωνάζοντας «Νόμπελ στον Τραμπ» και κυματίζοντας αμερικανικές σημαίες, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στη σκέψη ότι ο γιος της σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι.

President Trump on the phone with hostage family members and captivity survivors in Washington a few moments ago. pic.twitter.com/V3riZgMi84 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ύστερα από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Η Χαμάς, το Ισραήλ και το Κατάρ επιβεβαίωσαν αργότερα ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η πρώτη φάση:

Η Χαμάς θα απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνται από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023,

που κρατούνται από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, θα παραδώσει επίσης τις σορούς 24 θυμάτων που πέθαναν στην αιχμαλωσία,

που πέθαναν στην αιχμαλωσία, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους και θα αποσύρει σταδιακά τα στρατεύματά του από τη Γάζα.

και θα αποσύρει σταδιακά τα στρατεύματά του από τη Γάζα. Παράλληλα, θα επιτραπεί η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι αναμένει οι πρώτες απελευθερώσεις να γίνουν τη Δευτέρα, εφόσον όλα προχωρήσουν βάσει σχεδίου.

Oρόσημο για τη Μέση Ανατολή

Αν η συμφωνία εφαρμοστεί, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ, προκαλώντας την έναρξη ενός πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και οδήγησε σε τεράστια ανθρωπιστική κρίση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά διπλωματική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ίδιος φέρεται να σκοπεύει να ταξιδέψει σύντομα στην περιοχή για να παραστεί προσωπικά στους εορτασμούς της ειρήνης.

Η αντίδραση του φόρουμ των οικογενειών των ομήρων

Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες.

Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.

Η συλλογικότητα εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε για τη σύναψη συμφωνίας, στην οποία βλέπουν «ιστορική» επιτυχία.

Ακόμη, το Φόρουμ κάλεσε να συγκληθεί «αμέσως» το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», επέμεινε. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας ως όλου. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».