Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θέτει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδας, μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ανταποκριτής του Al Jazeera, υπάρχει μια αναμφισβήτητη αίσθηση ανακούφισης στη Γάζα μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.

Οι άνθρωποι γιορτάζαν και υπήρχαν εμφανείς σκηνές χαράς σε όλη τη Λωρίδα, με οικογένειες να βγαίνουν στους δρόμους, να φωνάζουν, να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες και ακόμα και να ρίχνουν πυροτεχνήματα.

Emotional scenes unfolded as Palestinians in Gaza celebrated the announcement by US President Donald Trump that Israel and Hamas have reached an agreement on phase one of a Gaza ceasefire deal. pic.twitter.com/W3sBMOqRKY — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2025

Ωστόσο, κάτω από αυτή την επιφανειακή χαρά, υπάρχει μια σχετική αίσθηση σκεπτικισμού, καθώς οι οικογένειες φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα με το ένα ή το άλλο πρόσχημα ασφαλείας.

Αυτό το αίσθημα είναι ορατό και αισθητό στα λόγια και ακόμη και στις πράξεις των Παλαιστινίων, οι οποίοι συνέχιζαν να θέτουν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ και το επίπεδο δέσμευσης που μπορεί να δείξει για την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας, αλλά προς το παρόν, η διάθεση είναι αρκετά θετική και αισιόδοξη.

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας μετά την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση εκεί, και απαιτούν επίσης την επείγουσα είσοδο των τόσο αναγκαίων ανθρωπιστικών προμηθειών.

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για τη συμφωνία για τη Γάζα

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει στις για να συζητήσει το σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα , μετά την έγκριση της συμφωνίας.

«Συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 18:00. Ημερήσια διάταξη – Σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, έχει προγραμματιστεί επίσης συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μία ώρα νωρίτερα. Επιπλέον, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

The families of Israeli captives held in Gaza are celebrating news of a ceasefire agreement that includes the release of their relatives. Video shows the US president telling families their relatives will return on Monday. pic.twitter.com/8FD3Sqns2F — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2025