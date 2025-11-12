Πανικός σε τρένο στο Σαν Φρανσίσκο: Αποκοιμήθηκε η μηχανοδηγός μέσα σε τούνελ

Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε ατύχημα με τρένο στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, καθώς μηχανοδηγός αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός στους επιβάτες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, την ώρα που το τρένο επιτάχυνε με ταχύτητα άνω των 80 χλμ/ώρα και σχεδόν συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Η μηχανοδηγός φαίνεται να έχει γείρει στην καρέκλα της, όταν το γεμάτο τρένο δύο βαγονιών παίρνει απότομη στροφή, επιταχύνοντας, ενώ ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο βγαίνει γρήγορα από τη διαδρομή του, όπως δείχνει το βίντεο που κάνει τον γύο του Διαδικτύου.

Οι αναταράξεις ξύπνησαν επίσης την οδηγό, η οποία με γρήγορες κινήσεις πήρε τον έλεγχο και σταμάτησε το τρένο. Στη συνέχεια, σηκώθηκε για να μιλήσει στους τρομοκρατημένους επιβάτες, λέγοντάς τους επανειλημμένα να «χαλαρώσουν».

«Λυπάμαι», λέει η οδηγός. «Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε». Μια επιβάτης έλαβε ιατρική περίθαλψη για διάσειση, σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Η έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε στο τούνελ Sunset κοντά στο Duboce Park στις 4 Σεπτεμβρίου δεν έδειξε κανένα πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA) τη Δευτέρα. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση της οδηγού».

Το τρένο «υπέστη μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις κατά την διέλευση μιας καμπύλης με υπερβολική ταχύτητα 50 μιλίων ανά ώρα», ανέφερε η SFMTA, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η συνήθης ταχύτητα σε αυτό το σημείο. «Αρκετοί επιβάτες σπρώχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης», επιβεβαίωσε η υπηρεσία.

«Η υπηρεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, η οποία περιελάμβανε την απομάκρυνση του οδηγού από την οδήγηση». Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Julie Kirschbaum, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο».

«Γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα», δήλωσε η Kirschbaum.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό το συγκεκριμένο απαράδεκτο περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε το Muni ασφαλές και αξιόπιστο για όλους τους επιβάτες και το κοινό», είπε.